Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Schermbeck (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 09:50 Uhr wurden alle drei Schermbecker Löschzüge, sowie die FFW Brünen mit dem Einsatzstichwort "Brandmeldeanlage BMA 4" zur Einsatzstelle "Am Voshövel" alarmiert. Die Erkundung am Einsatzort ergab eine durch Bauarbeiten ausgelöste Brandmeldergruppe. Die Brandmeldeanlage wurde von der Feuwerwehr zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 10:20 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell