POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.03.2025.

Peine (ots) - Am 17.03. gegen 14:45 Uhr kippte ein LKW samt Auflieger an der Berkumer Mühle, Einmündung B65 und B494, um. Während der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Ein 30-Jähriger LKW-Fahrer bog von der B65 aus Richtung Schwicheldt kommend nach links in Richtung ...

mehr