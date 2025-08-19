Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Großenaspe - Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Im Bereich Brokenlande ist es am gestrigen späten Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen die Fahrerin eines Kleinwagens verstorben ist.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr die Fahrerin eines Ford Fiestas gegen 17:15 Uhr die Brokstedter Straße aus Richtung Hardebek kommend und kam aus bislang ungeklärter Ursache am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in einen links neben der L 260 befindlichen Graben. Die 52-Jährige aus dem Kreis Segeberg zog sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Die von Ersthelfern alarmierten Rettungskräfte befreiten die Frau aus dem Fahrzeugwrack und transportierten sie nach Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Dort erlag sie später ihren Verletzungen.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen und die Reinigung der Fahrbahn hob die Polizei die Vollsperrung der Landesstraße 260 um 19:36 Uhr wieder auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell