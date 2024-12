Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit dem Fahrrad gestürzt

Germersheim (ots)

Am Dienstagmittag, den 10.12.24, befuhr ein 69-jähriger Fahrradfahrer die Wasgaustraße. An der Kreuzung zur Trifelsstraße bemerkte er ein von rechts anfahrendes, vorfahrtsberechtigtes, Fahrzeug zu spät und musste stark bremsen. Hierbei stürzte der Radfahrer auf den Gehweg. Zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug kam es nicht. Der 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand nach derzeitigen Kenntnisstand kein Sachschaden.

