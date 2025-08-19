POL-SE: Norderstedt - Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Übergriff auf Frau - Ermittler veröffentlichen Phantombild und bitten um Hinweise

Polizeidirektion Bad Segeberg

Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Übergriff auf Frau - Ermittler veröffentlichen Phantombild und bitten um Hinweise

Norderstedt

Bereits im Juli (in der Nacht auf Sonntag, 06.07.2025) ist es in der Kirchenstraße zu einem sexuellen Übergriff auf eine 30-jährige Frau gekommen. Eine Zeugin beobachtete die Tat und verschreckte den unbekannten Täter. Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei Norderstedt suchen mit einem Phantombild nach dem Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verfolgte gegen 00:25 Uhr ein unbekannter Mann eine 30-jährige Norderstedterin ab der Bushaltestelle Hermann-Löns-Weg und sprach die Geschädigte mit obszönen Worten in der Kirchenstraße in Höhe des dortigen Friedhofs an. Zudem bedrängte er dort die Frau körperlich und fasste sie an.

Eine Anwohnerin wurde auf die lauten Rufe der Geschädigten aufmerksam und drohte mit der Polizei. Der Täter ließ von der Frau ab und entfernte sich zu Fuß in Richtung Ochsenzoller Straße.

Die bisherigen Ermittlungen führten bisher nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen, weshalb sich die Kriminalpolizei Norderstedt nun mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit wendet und um weitere Hinweise bittet.

Die Geschädigte beschrieb den Mann in einem ungefähren Alter von 35 Jahren mit einer schlanken Statur und einer Körpergröße von ca. 180 cm. Er hatte kurze, braune Haare und einen leichten Bartansatz. Der Täter sprach ohne erkennbaren Akzent und wurde mit einem helleren Hauttypen beschrieben. Auffällig waren seine großen, runden Augen mit eher dunkler Farbe.

Die Veröffentlichung des Phantombildes erfolgt nach Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel und Beschluss des Amtsgerichts Kiel. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zum Täter oder zur Tat unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegen.

Die Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention informiert ausführlich über Sexualdelikte, wie man sich vor Ihnen schützen kann und rät Opfern, wie sie sich nach einer Straftat verhalten können und wo sie Hilfe erhalten.

