Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bild-Infos

Download

Hille (ots)

(DM) An der Einmündung Hauptstraße / Nettelstedter Straße in Hille-Oberlübbe kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 52-jähriger Mann aus Diepenau befuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Oberlübbe kommend in Fahrtrichtung Eickhorst. An der Einmündung Nettelstedter Straße wartete eine 41-jährige Frau aus Hille mit ihrem blauen Cupra verkehrsbedingt, um nach links abzubiegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Diepenauer gegen das stehende Fahrzeug der Hillerin. Hierbei prallte die Front seines grauen Opels gegen das Heck des Cupra. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugfront des Auffahrenden derart stark beschädigt, dass ein Totalschaden entstand.

Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der 52-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell