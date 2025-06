Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich nach Unfall

Hüllhorst (ots)

(TB) Auf der Ahlsener Straße kollidierten am Sonntagmorgen zwei Autos miteinander. Ein Fahrzeug überschlug sich hierbei und landete in einem Gartenzaun.

Eine Autofahrerin aus Espelkamp befuhr mit ihrem Seat Ibiza gegen 08:15 Uhr die Ahlsener Straße in Richtung Hüllhorst. In Höhe der Straße "Am Reineberg" bog die 41-Jährige nach links in die Selbige ab. Hierbei touchierte sie einen Opel, an dessen Steuer ein 36-Jähriger saß, der sich gerade im Überholvorgang befand. Durch die Kollision verlor der Bad Oeynhausener die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts über die komplette Straße, wobei der Wagen sich auch überschlug. Auf dem Dach liegend kam der Wagen an einem Zaun zum Stehen. In beiden Fahrzeugen befanden sich Kinder, die mittels Rettungswagen vorsorglich den Krankenhäusern Lübbecke und Bad Oeynhausen zugeführt wurden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell