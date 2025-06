POL-MI: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Lübbecke (ots) - (TB) Zu zwei Körperverletzungen wurde die Polizei in den Abendstunden des Donnerstags gerufen. In einem Fall kam es vor einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung. Zudem wurde eine Schlägerei auf der Mittellandkanalbrücke im Heuweg gemeldet. Den bisherigen Feststellungen zufolge kam es gegen Mitternacht im Wiehenweg in einer Kneipe zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei ...

mehr