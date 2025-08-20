Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Polizei erbittet Hinweise nach Einbruchsversuchen

Bad Segeberg (ots)

Im Ortsteil Harksheide ist es in den vergangenen Tagen zu zwei versuchten Einbruchstaten in Einfamilienhäuser gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Nachbarschaft bittet.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge versuchten unbekannte Täter, sich in der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis 10:30 Uhr am Folgetag gewaltsam einen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Schulwald zu verschaffen. Nur 500m entfernt versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Schulweg einzudringen. Ein Bewohner des Hauses wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 4 Uhr in der Nacht durch Geräusche geweckt und entdeckte eine dunkel gekleidete Person auf dem Grundstück, woraufhin diese umgehend die Flucht in unbekannte Richtung ergriff. In beiden Fällen entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise zu den versuchten Einbrüchen oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen, wie beispielsweise Personen oder Fahrzeugen aus dem in Rede stehenden Bereich, nehmen die Ermittler der Kriminalinspektion Pinneberg unter der Rufnummer 04101-2020 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Unverändert gilt der Grundsatz, bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich den Notruf der Polizei zu wählen. Die 110 ist ein elementarer Baustein bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität.

