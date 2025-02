Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch/Kalkar - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und EC-Kartenbetrug: Wer kennt diesen Mann?

Goch/Kalkar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hatte am 11. Juli 2024 in einem Imbiss in Goch einem Kunden die Umhängetasche gestohlen. Mit einer Debitkarte, die sich in der Tasche befand, wurde noch am selben Tag am Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Kalkar Bargeld abgehoben. Sowohl bei dem Diebstahl als auch am Automaten wurde der Tatverdächtige von Überwachungskameras gefilmt. Die Polizei veröffentlicht nun diese Bilder und fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/159971

Hinweise zur Identität des Mannes bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080 oder an jede andere Polizeidienststelle. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell