POL-KLE: Goch - Einbruch in Einfamilienhaus

Terassentür gewaltsam geöffnet

Goch (ots)

Am Dienstagabend (18. Februar 2025) brachen bisher ein oder mehrere unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus an der Hubert-Houben-Straße in Goch ein. In der Zeit zwischen 16:10 Uhr und 21:15 Uhr wurde die im rückwärtigen Bereich des Hauses gelegene Terassentür gewaltsam geöffnet. Alle Räume des Hauses wurden durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080.(sp)

