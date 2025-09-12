Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeugen nach zwei Fahrzeugaufbrüchen gesucht

Leichlingen (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.09.) meldete der Besitzer eines Transporters der Marke Mercedes gegen 06:05 Uhr einen Diebstahl aus seinem Firmenwagen. Diesen habe er am Vortag (10.09.) gegen 15:50 Uhr am Fahrbahnrand der Opladener Straße abgestellt. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf der rechten Fahrzeugseite auf und entwendeten einen Stemmhammer sowie eine Kettensäge von der Rückbank des Transporters.

Eine Stunde später meldete der Besitzer eines Pkw der Marke Audi ebenfalls einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug. Dieses stand seit Mittwochabend (10.09.) auf einem Parkplatz vor einem Haus in der Hesselmannstraße. In diesem Fall ist bislang noch unklar, wie sich die Täter Zugang zum Fahrzeug verschaffen konnten. Die entwendeten Gegenstände, darunter ein Laptop, eine Aktentasche sowie eine Jacke des Besitzers, konnten in der Hesselmannstraße und der Von-Hauer-Straße aufgefunden werden.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu diesen beiden Taten geben können. Sollten auch Sie Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid. (ch)

