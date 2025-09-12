PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeugen nach zwei Fahrzeugaufbrüchen gesucht

Leichlingen (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.09.) meldete der Besitzer eines Transporters der Marke Mercedes gegen 06:05 Uhr einen Diebstahl aus seinem Firmenwagen. Diesen habe er am Vortag (10.09.) gegen 15:50 Uhr am Fahrbahnrand der Opladener Straße abgestellt. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf der rechten Fahrzeugseite auf und entwendeten einen Stemmhammer sowie eine Kettensäge von der Rückbank des Transporters.

Eine Stunde später meldete der Besitzer eines Pkw der Marke Audi ebenfalls einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug. Dieses stand seit Mittwochabend (10.09.) auf einem Parkplatz vor einem Haus in der Hesselmannstraße. In diesem Fall ist bislang noch unklar, wie sich die Täter Zugang zum Fahrzeug verschaffen konnten. Die entwendeten Gegenstände, darunter ein Laptop, eine Aktentasche sowie eine Jacke des Besitzers, konnten in der Hesselmannstraße und der Von-Hauer-Straße aufgefunden werden.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu diesen beiden Taten geben können. Sollten auch Sie Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 08:24

    POL-RBK: Leichlingen - Armbanduhren bei Wohnungseinbruch entwendet

    Leichlingen (ots) - Gestern (11.09.), zwischen 17:00 Uhr und 19:50 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet an der Landrat-Trimborn-Straße eingebrochen. Als die Hausbesitzerin nach Hause kam, stellte sie eine offen stehende Terrassentür auf der Rückseite ihres Hauses fest. Im Inneren bemerkte sie daraufhin durchwühlte Schubladen und ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 12:33

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei Rhein-Berg auf Blaulichtmeile vertreten

    Bergisch Gladbach (ots) - Es ist eines der Highlights jedes Jahr in Bergisch Gladbach - das Stadt- und Kulturfest. Auch jetzt am kommenden Wochenende kommen wieder zehntausende Menschen in die Innenstadt. Ein großer Publikumsmagnet wird dann auch erneut die Kultur- und Vereinsbörse zwischen dem Bergischen Löwen und dem Forumpark sein. Natürlich ist dabei auch in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren