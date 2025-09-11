PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

POL-RBK: Rösrath - Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen
Rösrath (ots)

In Rösrath haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (09.09.) und Mittwochmorgen (10.09.) zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen. In beiden Fällen öffneten sie die Fahrzeuge, indem sie offensichtlich die rechte Schiebetür gewaltsam aufgebogen haben.

Das erste aufgebrochene Handwerkerfahrzeug befand sich in der Straße Menzlingen auf dem Parkplatz eines Handwerksbetriebs. Ein Mitarbeiter hatte es dort am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die rechte Schiebetür mit Gewalt geöffnet worden war und hochwertiges Werkzeug fehlte.

Das zweite aufgebrochene Handwerkerzeug parkte in der Beienburger Straße. Auch an diesem Fahrzeug war die rechte Schiebetür gewaltsam aufgebogen und dadurch geöffnet worden. Die unbekannten Täter erbeuteten dabei Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Das Fahrzeug war dort am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr abgestellt worden. Am nächsten Morgen gegen 08:00 Uhr wurde die Tat bemerkt.

Es wurde in beiden Fällen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Umfeld der betroffenen Handwerkerfahrzeuge Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

