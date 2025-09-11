PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Overath - Einbruch während Urlaubsabwesenheit

Overath (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldeten der Polizei am gestrigen Mittwoch (10.09.) gegen 15:00 Uhr einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung in der Straße Auenbogen.

Zuletzt wurde die Wohnung am 06.09. gegen 12:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Unbekannte Täter schlugen in diesem Zeitraum die rückwärtige Terrassentür ein und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten die Bewohner noch nicht sagen, ob Wertgegenstände entwendet wurden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Sollten Sie Hinweise zu diesem Einbruch geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
