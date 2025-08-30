Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrt unter Alkoholeinfluss +++ Straßenverkehrsgefährdung aufgrund Übermüdung

Cuxhaven (ots)

PKW alkoholisiert und ohne Führerschein geführt

Am Abend des 29.08.2025 fiel dem aufmerksamen Mitarbeiter einer Tankstelle in Cuxhaven ein Fahrzeugführer auf, welcher mit einer deutlichen Alkoholfahne in den Verkaufsraum eintrat, nachdem er mit seinem PKW auf das Tankstellengelände gefahren war. Die hinzugezogenen Polizeibeamten aus Cuxhaven stellten bei dem 40jährigen Cuxhavener eine Alkoholbeeinflussung von über 2,0 Promille und die Beeinflussung durch Cannabis fest. Den Führerschein brauchten die Kollegen dem Beschuldigten nicht mehr wegnehmen, weil er diesen bereits ein paar Monate zuvor wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben musste. Den Beschuldigten erwarten nun weitere Strafverfahren.

+++

Loxstedt - Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag, den 30.08.2025 gegen 05:50 Uhr, befährt eine 28jährige Bremerhavenerin mit einem grauen Mazda 3 die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Süden und verlässt diese an der Anschlussstelle Süd in Richtung Loxstedt. Anschließend fährt die Dame über die Lindenstraße im Ortsteil Nesse und die Bahnhofstraße in Loxstedt auf die Bundesstraße 71, welche sie bis zum Ort Basdahl befährt. Dort kann das Fahrzeug mit der völlig übermüdeten Fahrzeugführerin um 06:22 Uhr gestoppt werden. Während der gesamten Fahrzeit gerät der PKW wiederkehrend auf die Gegenfahrbahn und gefährdet hierbei andere Verkehrsteilnehmer. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Schiffdorf (Tel: 04706/9480) zu melden.

