Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung in Loxstedt-Düring - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am 28.08.2025, um 17.50 Uhr, teilte ein Spaziergänger der hiesigen Dienststelle fernmündlich mit, dass er eine illegale Müllentsorgung in der Gemarkung Loxstedt-Düring, neben einem Feldweg unweit der Cronemeyerstraße, festgestellt habe.

Bei der Überprüfung bestätigte sich der mitgeteilte Sachverhalt. Durch unbekannte Personen wurden ca. 3 Kubikmeter Bauschutt, Holzreste, Unrat und Hausmüll entsorgt. Aufgrund der Menge kann davon ausgegangen werden, dass ein Transporter oder PKW mit Anhänger zur Entsorgung genutzt wurde.

Sollte jemand etwas beobachtet haben, bitte bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

