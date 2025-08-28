PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zur Vermisstensuche in Lamstedt - Seniorin wohlbehalten angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Die Seniorin konnte dank aufmerksamer Zeugen wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit gelöscht. Wir bitten darum, das Foto und die Personenbeschreibung nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

