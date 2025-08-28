Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++++ zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Cuxhaven (ots)

BAB27/Loxstedt. Am Mittwoch (27.08.2025), um 21:30 Uhr, stellten Beamte des Hauptzollamtes Bremer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf einem Autobahnparkplatz fest, dass der Fahrzeugführer schon mindestens sechs Monate im Inland wohnt und seinen Führerschein aus einem Drittstaat nicht fristgerecht umgetauscht hatte. Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen vom Kommissariat Geestland leiteten daraufhin ein entsprechendes Strafverfahren ein, die Weiterfahrt wurde unterwegs.

BAB27/Hagen im Bremischen. Am Mittwoch (27.08.2025) gegen 13:45 Uhr befuhr eine 20-jährige Loxstedterin mit einem blauen PKW Seat die Bundesautobahn 27 in Richtung Walsrode. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr Sie auf den mitgeführten Anhänger des vor ihr fahrenden PKW Mercedes auf. Durch den Aufprall verletzten sich beide Insassen des PKW Mercedes (34 Jahre alter Fahrzeugführer als aus Geestland und 28-jährige Beifahrerin aus Schiffdorf) leicht. Der Anhänger sowie der PKW Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Geestland/Bad Bederkesa. Gegen 17:00 Uhr wollte ein 56-jähriger Fahrer eines LKW in den Lintiger Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er einen 85-jährigen Fahrer eines Motorrades. Der Bremerhavener bemerkt die Situation, konnte dem LKW ausweichen und stürzte hierbei mit seinem Motorrad. Er verletzte sich durch den Sturz leicht.

