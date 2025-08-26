Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 120 zwischen Drangstedt und Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 09:55 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter, späterer Unfallbeteiligter mit seinem weißen Kastenwagen (größeres Modell, vermutlich Ford Transit) die L 120 aus Bad Bederkesa kommend in Richtung Drangstedt. Aus unbekannten Gründen geriet er leicht nach links auf die Gegenfahrspur und stieß dabei gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Transporters mit Pritsche, geführt durch einen 44-jährigen Mann aus Wremen.

An beiden Fahrzeugen wurden vermutlich die jeweils linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, nachdem er zuvor kurz angehalten hatte, unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Drangstedt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell