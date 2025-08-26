Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dachstuhlbrand in einem Jugendwohnheim in Langen - Hoher Schaden - Glücklicherweise keine verletzten Personen - Gebäude aktuell nicht bewohnbar

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am gestrigen Montag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Dachstuhlbrand eines Jugendwohnheims in der Imsumer Straße in Langen.

Bei dem Brand wurden glücklichereweise keine Personen verletzt. Das Gebäude ist derzeit jedoch nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

