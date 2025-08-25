PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Trickdiebstahl in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Freitagnachmittag (22.08.2025) verschaffte sich eine bislang unbekannte Frau gegen 13:20 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus einer 71-jährigen Anwohnerin in der Kührstedter Straße.

Zuvor hatte Sie unter einem Vorwand, Mülltonnen und Blumemkübel seien umgefallen, Einlass verschafft. Hier suchte Sie nach Wertgegenständen.

Kurze Zeit später erschien der Sohn der Anwohnerin an der Adresse und die unbekannte Frau flüchtete ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu der Täterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Lassen Sie niemals Ihnen unbekannte Personen ins Haus. Seien Sie immer misstrauisch. Dies gilt auch für Ihnen unbekannte Handwerkspersonen oder Vertreter von Dienstleistungen. Wenn Perseonen ohne vorher angekündigten Auftrag bei Ihnen erscheinen, weisen Sie diese ab und vereinbaren Sie einen Termin.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

