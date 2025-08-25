PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Oberndorf - Mülltonne auf der Fahrbahn verursacht Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Oberndorf/B73. Am gestrigen Sonntag (24.08.2025) gegen 22:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 73, Ahrensfluchter Moor, in Oberndorf, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Demnach befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus der Wingst mit seinem PKW die Bundesstraße in Richtung Cadenberge. Auf der Fahrbahn wurde durch eine zurzeit unbekannte Person eine Mülltonne platziert. Der PKW-Führer konnte der Mülltonne nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Die Restmülltonne wurde durch den Unfall gänzlich zerstört.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben könne, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

