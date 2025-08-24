Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

BAB 27/ Höhe AS Stotel - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 23.08.2025, gegen 07:50 Uhr, kontrollierte die Polizei Geestland eine 26-Jährige, die mit ihrem Pkw-Pferdeanhänger-Gespann zu einem Reitturnier auf der A27 unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin keine erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE besaß und das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns die 3500kg überschritten hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Geestland/ Sievern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 23.08.2025, gegen 08:00 Uhr, kontrollierte die Polizei Geestland einen 15-jährigen Jugendlichen, der mit einem Kleinkraftrad auf der Sieverner Straße in 27607 Geestland unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein besaß. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn und seiner Mutter, welche Halterin des Fahrzeuges war, eingeleitet.

Schwanewede - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, den 23.08.2025, gegen 11:00 Uhr, fiel der Polizei Geestland eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit zulassungsfreiem Anhänger auf, welche auf der Betonstraße in 28790 Schwanewede unterwegs war. Trotz der maximalen zulässigen Geschwindigkeit von 25 km/h, die mit einem zulassungsfreien Anhänger daher gehen, wurde dieser mit einer Geschwindigkeit von 36 km/h festgestellt. Ein Strafverfahren bzgl. eines Verstoßes des Pflichtversicherungsgesetzes wurde eingeleitet.

BAB 27 FR Walsrode - Mehrere Behinderungen von Einsatzfahrten

Am 23.08.2025, zwischen 21 und 22 Uhr, kam es bei einer Einsatzfahrt eines folierten Streifenwagens, welcher sowohl Blaulicht als auch Martinshorn eingeschaltet hatte, zu mehreren Behinderungen dieser. In beiden Fällen wechselten Pkw auf den Überholfahrstreifen, ohne Rücksicht auf den dahinter anfahrenden Funkstreifenwagen zu tätigen. In einem Fall musste seitens der Beamten sogar eine Gefahrenbremsung durchgeführt werden. Beide Verursacher erwarten ein Bußgeld von 240EUR, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

Geestland - Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund neurologischer Ursache

Am 23.08.2025, um 18:30 Uhr, kam es auf dem Schmidtkuhlsweg in 27607 Geestland zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Die 84-Jährige Fahrzeugführerin, welche mutmaßlich wegen einer neurologischen Ursache orientierungslos und handlungsunfähig war, kollidierte mit ihrem Pkw gegen drei geparkte Pkw am Straßenrand. Im Anschluss wurde sie in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

BAB 27 FR Walsrode - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am 23.08.2025, um 21:10 Uhr, kam es auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode, Höhe der Baustelle der Anschlussstelle Wulsdorf, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht, bei der eine Baustellenbake beschädigt wurde. Die Polizei Geestland konnte im Anschluss einen schwarzen BMW mit übereinstimmenden Schäden auf dem Autobahnparkplatz Nesse, der A27, FR Walsrode feststellen, ohne dass der Fahrzeugführer angetroffen werden konnte. Das Polizeikommissariat Geestland sucht nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Fahrzeugführer des schwarzen BMW tätigen können. Bitte melden Sie sich beim Polizeikommissariat Geestland, Tel: 04743-9280

