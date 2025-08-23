Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

BAB 27/ Bremerhaven - Ohne Versicherung unterwegs

Am Freitagabend (22.08.2025) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 20:55 Uhr einen BMW, welcher auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw, an dessen Steuer ein 39-jähriger Geestländer saß, bereits seit April 2025 keinen gültigen Versicherungsschutz mehr besitzt. Dem Geestländer wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt, die Kennzeichen entsiegelt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

+++++

Geestland/ OT Debstedt - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am 22.08.2025 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Langener Straße in Debstedt. Ein 9-jähriges Kind aus Geestland beabsichtigte hinter einem in einer Bushaltestelle haltenden Bus die Straße zu queren. Hierbei kommt es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 69-jährigen Loxstedterin. Diese befuhr zuvor mit ihrem Ford Kuga die Langener Straße in Richtung Drangstedt. Das Kind wird bei dem Unfall schwer am Fuß verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

+++++

Geestland/ OT Bad Bederkesa - Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer und Sozius

Am Freitagnachmittag (22.08.2025) kam es in der Gröpelinger Straße in Bad Bederkesa gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Eine 71-jährige Bremerin beabsichtigte mit ihrem Renault Twingo von der Gröpelinger Straße nach links in die Straße Alter Postweg einzubiegen. Hierbei übersah sie den im Überholvorgang befindlichen 16-jährigen Berliner mit seiner Yamaha, auf welcher sich des Weiteren ein 16-jähriger Sozius befand. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Leichtkraftradführer samt Sozius zu Fall kommt. Hierbei verletzt sich der 16-jährige Leichtkraftradführer leicht und der 16-jährige Sozius schwer. Die 71-jährige Fahrzeugführerin des Pkw blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6500 Euro geschätzt.

