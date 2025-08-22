Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Beverstedt. Am gestrigen Donnerstag (21.08.2025) wurden zwei Fahrzeugführer kontrolliert, welche unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs waren.

Gegen 19:30 Uhr wurde ein 45 Jahre alter Stader in der Hollenworther Straße in Hemmoor auf einem E-Scooter kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des Verkehrsteilnehmers. Der Verdacht wurde vor Ort bestätigt. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv im Bereich Cannabis und Amphetamin an. Bei dem Stader wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 22:00 Uhr wurde ein 27-jähriger Beverstedter mit seinem PKW im Bereich der Bahnhofstraße in Beverstedt kontrolliert. Auch er stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurden ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

