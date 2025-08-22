PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Beverstedt. Am gestrigen Donnerstag (21.08.2025) wurden zwei Fahrzeugführer kontrolliert, welche unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs waren.

Gegen 19:30 Uhr wurde ein 45 Jahre alter Stader in der Hollenworther Straße in Hemmoor auf einem E-Scooter kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des Verkehrsteilnehmers. Der Verdacht wurde vor Ort bestätigt. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv im Bereich Cannabis und Amphetamin an. Bei dem Stader wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 22:00 Uhr wurde ein 27-jähriger Beverstedter mit seinem PKW im Bereich der Bahnhofstraße in Beverstedt kontrolliert. Auch er stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurden ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren