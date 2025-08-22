PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf mit Wohnmobil in Cuxhaven - Aufwändige Bergung (Foto im Anhang)

POL-CUX: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf mit Wohnmobil in Cuxhaven - Aufwändige Bergung (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Freitag (22.08.2025) kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven. Eine 67-jährige Frau aus Bad Oeyenhausen war hierbei vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf mit ihrem Wohnmobil nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Wohnmobil kam in einem wasserführenden Graben zum Liegen.

Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Das Fahrzeug wurde jedoch stark beschädigt und musste aufwändig mittels Krank geborgen werden.

Aufgrund des Sekundenschlafes, welcher rechtlich eine Gefährdung des Straßenverkehrs darstellt, wurde der Führerschein der Fahrzeugführerin sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren