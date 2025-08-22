Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf mit Wohnmobil in Cuxhaven - Aufwändige Bergung (Foto im Anhang)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Freitag (22.08.2025) kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven. Eine 67-jährige Frau aus Bad Oeyenhausen war hierbei vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf mit ihrem Wohnmobil nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Wohnmobil kam in einem wasserführenden Graben zum Liegen.

Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Das Fahrzeug wurde jedoch stark beschädigt und musste aufwändig mittels Krank geborgen werden.

Aufgrund des Sekundenschlafes, welcher rechtlich eine Gefährdung des Straßenverkehrs darstellt, wurde der Führerschein der Fahrzeugführerin sichergestellt.

