Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Gaststätte in Cuxhaven - Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt und inzwischen in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum gestrigen Dienstag (19.08.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte am Strichweg in Cuxhaven. Der Tatverdächtige, ein 27-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, konnte noch im Gebäude gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen den Mann wird derzeit wegen einer Vielzahl weiterer Einbruchsdelikte, z.B. in Geschäfte oder Firmentransporter, ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Stade beantragte aufgrund vorliegender Haftgründe einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, der durch das Amtsgericht Cuxhaven am heutigen Mittwoch erlassen wurde. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

