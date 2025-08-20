PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falscher Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmittel

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Heerstedt. In den führen Abendstunden des 19.08.2025 führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Schiffdorf in Loxstedt auf der B71 eine Verkehrskontrolle eines Pkw der Marke Lada durch. Dieser wurde durch einen 47-jährigen Fahrzeugführer aus Beverstedt gefahren.

Bei der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer lediglich das Lichtbild eines Führerscheines auf seinem Handy vorlegen. Bereits bei der ersten Inaugenscheinnahme des Fotos erkannten die Beamten, dass etwas mit dem Bild nicht stimmte und konnten über eine Recherche feststellen, dass der Fahrzeugführer offensichtlich nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Damit bestand der Verdacht, dass das vorgelegte Foto gefälscht war. Im weiteren Verlauf wurde zusätzlich durch einen Test festgestellt, dass der nunmehr Beschuldigte auch durch Betäubungsmittel beeinflusst sein war, weshalb zusätzlich eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden musste. Das Fahrzeug war zudem nicht versichert.

Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen diverser Verfahren verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

