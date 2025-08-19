PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Massive Geschwindigkeitsüberschreitung auf der BAB27 im Bereich Geestland - Hinweis für alle Verkehrsteilnehmennden

Cuxhaven (ots)

BAB 27/Geestland. Am Montag (18.08.2025) gegen 10:00 Uhr fiel Einsatzkräften des Polizeikommissariats Geestland auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Neuenwalde, ein PKW Audi mit Münchener Kennzeichen auf, der die BAB 27 in Richtung Cuxhaven mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Durch die Beamten wurde bei einer Messung durch Hinterherfahren eine Geschwindigkeit des Audi von 185 km/h gemessen, obwohl in diesem Abschnitt der Autobahn eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. Den 61-jährigen Fahrzeugführer aus Wedemark erwarten nun ein Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot.

Aufgrund von zahlreichen ähnlich gelagerten Feststellungen wird noch einmal darauf hingewiesen, dass auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Altenwalde (Betriebskilometer 136,6 - 156,6), aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes in beiden Fahrtrichtungen eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt.

Die Geschwindigkeitsreduzierung dient der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Es wird daher auch weiterhin zu Geschwindkeitsmessungen kommen. Eine Grunderneuerung der Fahrbahn in diesem Abschnitt befindet sich laut Aussage der Autobahn GmbH in Planung.

Polizeiinspektion Cuxhaven
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven

