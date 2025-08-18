Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr

BAB27 / Loxstedt. In der Nacht von Sonntag auf Montag, um 00:36 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Kleintransporter, der in Schlangenlinien auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Süd Richtung Bremen unterwegs war. Der Zeuge folgte dem Transporter weiterhin, auch als dieser die BAB 27 an der Anschlussstelle Stotel verließ. Das Fahrzeug konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf im Gewerbegebiet Stotel kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem 38-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Ammerland wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

+++++++

Unfallflucht in Schiffdorf

Schiffdorf. Im Zeitraum vom 16.08.2025, 10:30 Uhr, bis 17.08.2025, 16:15 Uhr, befährt eine derzeit unbekannte Person mit einem Fahrrad oder einem anderweitigen Zweirad die Sellstedter Straße aus Richtung Klintstraße in Richtung Ostergraben. Hier übersieht die Person einen auf der Straße ordnungsgemäß geparkten Pkw und fährt auf dieses Fahrzeug auf. Der PKW, ein VW Golf, wurde durch den Unfall nicht unerheblich am Heck und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zum Unfallverursacher vor. Sollten Zeugen Hinweise auf den Verursacher des Verkehrsunfalls geben können, so werden Sie gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706/948-0 zu melden.

++++++++

