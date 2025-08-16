PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/ L116 zw. Lamstedt und Hechthausen - Vollsperrung der Landesstraße 116 nach Verkehrsunfall

Am heutigen Samstag (16.08.2025), gegen 04:17 Uhr, kam es auf der Landesstraße 116 zwischen Lamstedt und Hechthausen zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. In der Folge musste die Landesstraße für die Unfall- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der LKW alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, fährt in den rechten Seitenraum und touchiert dort einen Baum. Anschließend lenkt der LKW-Fahrer wieder nach links, sodass er quer auf der Straße zum Stehen kommt. Aufgrund der Unfallschäden ist der LKW nicht mehr fahrbereit. Der LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Bergung des LKW und die damit verbundene Vollsperrung der L116 dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Nicole Spielmann
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

