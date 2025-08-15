PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Kellereinbruch

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch

Cuxhaven. In der vergangenen Nacht, zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrparteienhaus im Strichweg. Der Bewohner der Wohnung musste kurz mit seinem Hund nach draußen. Dies nutzen unbekannte Täter aus und hebelten die rückwärtige Eingangstür im Hochparterre auf. In der Wohnung durchsuchten sie die Räume und entwendeten Silberbesteck und Sammlerorden. Abtransportiert wurde die Beute in einem vorgefundenen Rucksack. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.

++++++

Trotz Führerschein Fahren ohne Fahrerlaubnis

Loxstedt. Am 14.08.2025 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz nach 22:00 Uhr einen Pkw der Marke Skoda. Der 35-jährige Fahrzeugführer aus Hagen im Bremischen händigte bei der Kontrolle seinen ausländischen Nicht-EU-Führerschein aus. Da er jedoch schon seit mehreren Jahren in Deutschland lebt, hätte er diesen umschreiben lassen müssen. Da dies nicht erfolgt ist, wurde gegen den 35-Jährigen ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch der Halter, der die Fahrt zugelassen hat, wird sich in dieser Sache verantworten müssen.

++++++

Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Geestland. Am gestrigen Donnerstag (15.08.2025) stürzte um 10:35 Uhr im Steinackerweg in Debstedt ein Radfahrer alleinbeteiligt. Der 89-jährige Geestländer gab an, sich erschrocken zu haben und deshalb gestürzt zu sein. Er zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Einen Fahrradhelm trug der Senior während der Fahrradfahrt nicht.

++++++

Kellerräume durchsucht

Geestland. In der Zeit vom 13.08.2025, 20:00 Uhr bis 14.08.2025, 08:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unbemerkt Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Straße Auf dem Priel in Langen. Im dortigen Keller wurden anschließend mehrere Kellerverschläge gewaltsam geöffnet und nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich Getränke. Anschließend entfernte sich die Täterschaft unerkannt in unbekannte Richtung.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

