Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Blutentnahmen im Straßenverkehr ++ 2 Unfälle

Cuxhaven (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Geestland/Bad Bederkesa. Am 13.08.2025, gegen 08:45 Uhr, wird der Polizei Geestland ein Mann gemeldet, der offensichtlich betrunken ist und gerade mit seinem Auto in Bad Bederkesa losfährt. Da die Zeugin auch das Kennzeichen nennen kann, wird kurze Zeit später ein 59-jähriger Geestländer durch Beamte der Polizei Geestland in seinem Opel Corsa angetroffen und kontrolliert. Bei ihm wird ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

++++++

Autofahrerin unter Drogeneinfluss

BAB 27, Loxstedt. Gegen 23.15 Uhr wurde an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd der BAB 27 eine 28-jährige aus Hude mit ihrem Ford Fiesta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihr wurden Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Cannabis festgestellt. Da die Fahrerin einen Drogenvortest ablehnte, wurde ohne weiteren Test eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten en Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Frau ein.

++++++

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Geestland/Sievern. Gestern Nachmittag kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Sieverner Straße und Schaafdrift. Ein 65-jähriger Geestländer befuhr mit seinem VW T-Roc Cabriolet die Sieverner Straße in Fahrtrichtung Langen und musste an der Kreuzung verkehrsbedingt halten. Ein 65-jähriger Cuxhavener, der mit seinem Roller in einiger Entfernung in dieselbe Fahrtrichtung fuhr, übersah dies und fuhr ungebremst auf den stehenden Pkw auf. Der Cuxhavener wurde durch den Aufprall gegen und schließlich über den Lenker des Rollers geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro.

++++++

Unfall durch verlorene Reifen

BAB 27/ Bremerhaven. Gegen 22:00 Uhr am 13.08.2025, verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Baustellenbereich der BAB 27, Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf, in Fahrtrichtung Cuxhaven, einen Satz Reifen. Eine 31-jährige aus Bonn und eine 17-jährige aus Geestland kollidierten mit ihren Pkw mit diesen Reifen. Dabei wurde der PKW der Bonnerin beschädigt. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Möglicherweise wurden die Reifen durch den Verursacher zuvor auf einem offenen Anhänger transportiert. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (04743-928-0) zu melden.

++++++

