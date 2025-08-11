Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Wohnhäuser und Gartenparzellen ++ Waldbrand verhindert ++ Betrunken gegen geparktes Auto gefahren

Cuxhaven (ots)

Einbrüche in Kleingartenparzellen

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende wurden im Westerwischweg mehrere Gartenlauben in Kleingartenparzellen aufgebrochen. Zielrichtung der Täter scheinen Lebensmittel und Alkohol gewesen zu sein. Der Schaden an den beschädigten Lauben und Diebesgut beträgt einige hundert Euro.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Loxstedt. In der Zeit von Samstag, 02.08.25, etwa 00.00 Uhr, bis Sonntag, 03.08.25, etwa 15.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hohewurthstraße eingebrochen. Nachdem die Täter vergeblich versucht hatten, über eine Seiteneingangstür in das Haus zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Was gestohlen wurde steht noch nicht fest. Der Schaden liegt bei einigen tausend Euro.

Tageswohnungseinbruch

Loxstedt. Am Sonntagnachmittag sind unbekannte Täter in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Tweyad eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang und durchsuchten das gesamte Haus. Entwendet wurden Schmuck, Goldmünzen und Bargeld. Der Schaden wird auf einige tausend Euro geschätzt. Zeugen, denen am Sonntagnachmittag Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

Kinder beim "kokeln" erwischt - Feuerwehr kann rechtzeitig löschen

Beverstedt. Am Sonntag, 10.08.2025 gegen 18:30 Uhr bemerkte eine 54-jährige Radfahrerin aus Beverstedt Feuerschein aus einem Waldstück an der Straße Wachholz. Beim Näherkommen sah sie zwei Kinder oder Jugendliche, die etwas in einem Fahrradkorb direkt an einem der Bäume verbrannten. Als die Frau die Personen ansprach, rannten sie weg. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Beverstedt gelöscht werden, bevor es auf den Wald übergriff. Dank des Handelns der Radfahrerin und des schnellen Eingreifens der Feuerwehr entstand zum Glück kein Schaden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Herbeiführens einer Brandgefahr.

Betrunkener Radfahrer fährt gegen geparktes Auto

Geestland / Bad Bederkesa. Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr wurden Beamte der Polizei Geestland zu einem Verkehrsunfall in die Gröpelinger Straße nach Bad Bederkesa gerufen. Dort war ein 31-jähriger Geestländer mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw gefahren und hatte sich leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer alles andere als nüchtern war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 2000 Euro.

Unterwegs ohne Führerschein, Versicherung und Zulassung

Loxstedt / Dedesdorf. Am frühen Montagmorgen (11.08.2025), gegen 00:50 Uhr, wurde ein 35-jähriger Braker mit seinem Pkw der Marke Jaguar im Bereich B437/Dedesdorf durch den Zoll kontrolliert. Da die Beamten des Zoll einige Verkehrsstraftaten feststellten, wurde die dafür zuständige Polizei Schiffdorf hinzugerufen. Bei der Kontrolle bestätigte sich, dass der Pkw nicht mehr zugelassen und damit nicht mehr versichert ist. Die Kennzeichen waren bereits entsiegelt. Der Fahrzeugführer gab außerdem an, eine griechische Fahrerlaubnis zu besitzen, die er aber nicht vorzeigen konnte. Eine Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass der Mann keinen Führerschein hat. Der 35-jährige Braker muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

