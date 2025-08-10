Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/Osten. Am 09.08.2025, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 84jähriger Fahrradfahrer aus Drochtersen den Radweg der Bundesstraße 495 in Richtung Hemmoor. In Höhe Schüttdamm querte er plötzlich die Fahrbahn der B495, vermutlich, um seinen Weg in der gegenüberliegenden Einmündung Schüttdamm fortzusetzen. Dabei übersah er den herannahenden PKW eines 24jährigen Fahrzeugführers aus Drochtersen, der die B495 ebenfalls in Richtung Hemmoor befuhr. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung und durchgeführtem Ausweichmanöver gelang es dem Fahrzeugführer des PKW nicht, einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu verhindern. Der Fahrradfahrer erlitt aufgrund der Kollision schwerste Verletzungen, welchen er trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch zufällig eintreffende, qualifizierte Ersthelfer noch am Unfallort erlag. Die Bundesstraße musste für die Dauer der umfangreichen Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

