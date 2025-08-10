PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/Osten. Am 09.08.2025, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 84jähriger Fahrradfahrer aus Drochtersen den Radweg der Bundesstraße 495 in Richtung Hemmoor. In Höhe Schüttdamm querte er plötzlich die Fahrbahn der B495, vermutlich, um seinen Weg in der gegenüberliegenden Einmündung Schüttdamm fortzusetzen. Dabei übersah er den herannahenden PKW eines 24jährigen Fahrzeugführers aus Drochtersen, der die B495 ebenfalls in Richtung Hemmoor befuhr. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung und durchgeführtem Ausweichmanöver gelang es dem Fahrzeugführer des PKW nicht, einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu verhindern. Der Fahrradfahrer erlitt aufgrund der Kollision schwerste Verletzungen, welchen er trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch zufällig eintreffende, qualifizierte Ersthelfer noch am Unfallort erlag. Die Bundesstraße musste für die Dauer der umfangreichen Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Hehlert, PHK
Tel: 04721/573-0
E-Mail: robert.hehlert@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 12:14

    POL-CUX: Polizeiberichte aus Stadt und Landkreis Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern Geestland/Lintig. Am Samstagvormittag (09.08.2025), gegen 10:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Hüttenstraße/Landesstraße 116 in Lintig. Ein 73-Jähriger aus Neu-Wulmstorf hielt mit seinem Motorrad an der genannten Einmündung, um der dort geltenden Vorfahrtsregel zu entsprechen. Ein folgender 56-Jähriger Motorradfahrer ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 12:12

    POL-CUX: Verkehrsunfälle im Landkreis Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fahrzeugführerin Geestland/Neuenwalde. Freitagmittag(08.08.2025), gegen 13:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 118 zwischen Debstedt und Neuenwalde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 59-jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste die Landesstraße in Richtung Neuenwalde, als sie mit ihrem Pkw Hyundai in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren