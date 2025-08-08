PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Berauschter Transporterfahrer ++ Illegale Müllentsorgung

Cuxhaven (ots)

Berauschter Transporterfahrer

Wurster Nordseeküste. Am 06.08.2025, gegen 12.45 Uhr, wurde ein 44-jähriger Bremerhavener, der zuvor mit einem Mercedes-Benz Sprinter auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs war, im Wanhödener Weg in Midlum einer Kontrolle unterzogen. Beim Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Vor Ort wurde ein Wert von knapp unter 0,5 Promille festgestellt. Allerdings waren auch Anzeichen für einen vorherigen Cannabiskonsum vorhanden. Durch einen Vortest wurde dieses bestätigt. Dem Sprinterfahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Illegale Müllentsorgung (Foto)

Hagen i.B. Vermutlich am vergangenen Wochenende (01. - 03.08.25) haben Unbekannte in einem Waldstück an der K51 zwischen Hagen und der Autobahn Müll entsorgt. Etwa 250 Meter nach dem Ortsausgang Hagen in Richtung Autobahn wurden links der Kreisstraße erhebliche Mengen Laminat und Hausmüll beseitigt. Zeugen, die Hinweise zu den Umweltsündern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

