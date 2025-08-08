Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschäftseinbrüche ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Cuxhaven (ots)

Geschäftseinbrüche

Cuxhaven. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im City-Center in der Segelckestraße insgesamt 4 Geschäfte aufgebrochen. Der oder die Täter zerstörten die Glaseingangstüren der Geschäfte und durchsuchten die Räume. Zu möglichem Diebesgut kann zurzeit noch nichts gesagt werden. Der Schaden durch die Zerstörungen liegt jedoch mindestens im mittleren vierstelligen Bereich.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Verursacher kann nach kurzer Flucht gestellt werden

Cuxhaven. Am Donnerstagmittag ereignete sich in der Otto-Reubold-Straße ein leichter Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Cuxhavener hatte mit seinem PKW beim rechtsabbiegen den entgegenkommenden PKW eines 31-jährigen Cuxhaveners touchiert. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Als die Polizei den Unfall dann aufnahmen, kehrte der Verursacher überraschend mit seinem PKW an die Unfallstelle zurück. Beim Anblick der Polizei ergriff er sofort die Flucht. Die Beamten konnten den Flüchtigen aber in einem Kreuzungsbereich stoppen. Bei der Kontrolle erklärte sich auch die Flucht. Der Atemalkoholwert des 55-jährigen lag bei über 2,7 Promille. Außerdem hat er keinen Führerschein. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW - 2 Personen verletzt

Cuxhaven. Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Neufelder Straße wurden ein Motorradfahrer und ein Autofahrer leicht verletzt. Ein 54-jähriger aus dem Land Hadeln wollte mit seinem Motorrad den PKW einer 54-jährigen aus dem Kreis Stade überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW einer 42-jährigen aus der Wurster Nordseeküste. Motorradfahrer und Autofahrerin bremsten, konnten einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer stürzte bei dem Bremsversuch und rutschte auf der Gegenfahrbahn in den entgegenkommenden PKW. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

