POL-CUX: Lebensgefährlich Verletzter Autofahrer verstorben
Cuxhaven (ots)
Wurster Nordseeküste. Am 25.07.25 ereignete sich auf der K68 zwischen Padingbüttel und Misselwarden ein Verkehrsunfall (Auftrag Nr. 5703030). Der bei diesem Unfall lebensgefährlich verletzte Autofahrer ist am 05.08.25 seinen Verletzungen erlegen.
