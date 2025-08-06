PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Lebensgefährlich Verletzter Autofahrer verstorben

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am 25.07.25 ereignete sich auf der K68 zwischen Padingbüttel und Misselwarden ein Verkehrsunfall (Auftrag Nr. 5703030). Der bei diesem Unfall lebensgefährlich verletzte Autofahrer ist am 05.08.25 seinen Verletzungen erlegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

