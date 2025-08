Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht ++ Tageswohnungseinbruch ++ Trunkenheit im Verkehr

Cuxhaven (ots)

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Beverstedt/Stubben. In der Nacht von Samstag, 02.08.2025, etwa 23.15 Uhr, auf Sonntag, 03.08.2025, etwa 0.45 Uhr, soll sich in Stubben ein Verkehrsunfall ereignet haben, bei dem ein 33-jähriger Bremer schwer verletzt wurde. Der Mann war um 23.14 Uhr mit dem Zug aus Bremen kommend, am Bahnhof in Stubben ausgestiegen. Nach bisherigen Ermittlungen war er zu diesem Zeitpunkt bereits stark alkoholisiert und stand unter dem Einfluss illegaler Drogen. Nach seinen Angaben war er dann in der Nähe des Bahnhofs von einem Auto angefahren worden und der Autofahrer habe sich von der Unfallstelle entfernt. Er sei dann wieder in den Zug eingestiegen und nach Bremerhaven gefahren. Dort hatten ihn dann Passanten verwirrt und orientierungslos angetroffen und die Polizei verständigt. Der 33-jährige hatte den Zug in Stubben gemeinsam mit einer Frau verlassen. Die Polizei bittet nun diese Frau und auch andere Zeugen, die zur Tatzeit am Stubbener Bahnhof etwas beobachtet haben, das mit dem Verkehrsunfall in Zusammenhang stehen könnte, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

++++++

Tageswohnungseinbruch

Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Dienstag sind in der Zeit von etwa 12 Uhr bis etwa 15.30 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Cappeler Altendeich eingebrochen. Nachdem die Täter vergeblich versucht hatten ein Fenster aufzuhebeln, zerstörten sie eine Fensterscheibe und betraten das Haus. Im Haus wurden die Räume durchsucht, entwendet wurde Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, denen zur genannten Tatzeit Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei n Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

++++++

Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und PKW

Wurster Nordseeküste/Dorum. Gestern Abend gegen 18 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer war auf dem Parkplatz zu schnell unterwegs und übersah den PKW einer 34-jährigen Dorumerin. Die leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das 6-jährige Kind der Autofahrerin und der 14-jährige Unfallverursacher wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

++++++

Trunkenheit im Verkehr

Geestland. Die Polizei Geestland wurde gestern Abend, kurz vor 22 Uhr wegen einer Streitigkeit nach Krempel gerufen. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Streithähne bereits mit E-Scootern vom Tatort entfernt, konnten jedoch von der Polizei noch angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Fahrer stark alkoholisiert waren und in einem Fall der E-Scooter auch nicht versichert war. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Und natürlich wurde auch die wechselseitige Körperverletzung nicht vergessen.

++++++

