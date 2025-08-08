Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 3 Unfälle im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person-

Geestland / Langen. Am 07.08.2025 ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Leher Landstraße in Langen. Ein 39-jähriger Bremerhavener war mit seinem Hyundai auf einen Ford Fiesta aufgefahren. Die Fahrerin des Ford Fiesta, eine 40-jährige aus der Stadt Geestland musste beim Abbiegen verkehrsbedingt warten. Dieses hatte der Hyundaifahrer zu spät erkannt und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Durch den Zusammenstoß wurde die Fordfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den Pkw wird auf 2500,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Motorradfahrer-

Geestland / Bad Bederkesa. Am 07.08.2025 verunfallte gegen 17.30 Uhr ein 18-Jähriger aus der Samtgemeinde Land Hadeln mit seinem Motorrad in der Drangstedter Straße. Der junge Mann fuhr mit seiner Honda auf einen stehenden Toyota Hillux auf. Dessen Fahrer, ein 57-jähriger aus Geestland, hatte beabsichtigt, rückwärts am Fahrbahnrand einzuparken. Der 18-Jährige stürzte nach dem Aufprall auf die Fahrbahn und wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 2000,- Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer / Zeugenaufruf-

Geestland / Imsum. Am 07.08.2025, gegen, 21.00 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Barwarder Weg meldet. Ein 19-Jähriger aus der Stadt Geestland war mit seinem Motorrad in Richtung Langen unterwegs, als ihm im Bereich der dortigen S-Kurve ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Kradfahrer wich nach links aus und landete mit seiner Aprilia im Graben. Hierbei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Der Schaden an dem Motorrad beträgt in etwa 5000,- Euro. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit., Der Unfallverursacher, ein silberfarbener SUV mit LED-Scheinwerfern, entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeikommissariat Geestland nimmt Hinweise zu dem Pkw unter der Rufnummer 04743/9280 entgegen.

