Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - vers. Einbruch in Pkw

In der Zeit von Montag, 28. Juli 2025 11:00 Uhr bis Mittwoch, 30. Juli 2025 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Kia ProCeed in weiß, welcher auf einem Hof in der Straße Achtern Hoff abgestellt worden war und versuchten die Tür gewaltsam zu öffnen. Dies misslang jedoch, durch den Versuch wurde der Pkw beschädigt. Es entstand ein Schaden von 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Montag, 28. Juli 2025 22:00 Uhr bis Mittwoch, 30. Juli 2025 09:00 Uhr beschmierten Unbekannte das ein Trainingszentrum in der Straße Schützenweg mit Farbe. Der Schaden wurde auf rund 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell