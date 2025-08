Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum, OT Daren - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, 30. Juli 2025 gegen 14:35 beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw bzw. Sattelzug die Bakumer Straße in Richtung Bakum. In Höhe des Fladderkanals touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw. Der unfallverursachende Lkw, ein grüner Sattelzug setzte seine Fahrt in Richtung Daren/Autobahn fort, ohne ...

mehr