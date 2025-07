Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer kollidiert frontal mit einem Pkw

Gummersbach; Hülsenbuscher Straße (ots)

Am 14.07.2025 gegen 15:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich Hülsenbuscher Straße (l323) / Einmündung Herreshagener Straße zwischen einem Motorradfahrer und Pkw Fahrer zu einem Frontalzusammenstoß. Der Pkw Fahrer befuhr die L323 aus Richtung Strombach kommend, in Fahrtrichtung Westtangente / Gummersbach Zentrum. Im Einmüngsbereich L323 / Herreshagener Straße beabsichtigte der 39jährige Gummersbacher nach links in die Herreshagener Straße abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden, auf der Vorfahrtsberechtigten L323 fahrenden 47jährigen Gummersbacher. In dem Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Gummersbach verbracht. Der Einmündungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden teilweise komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell