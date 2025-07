POL-GM: Nach Kauf auf Online-Portal Phishing-Mail erhalten

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Nach Kauf auf Online-Portal Phishing-Mail erhalten

Reichshof

Eine 46-Jährige aus Reichshof kaufte am Samstag auf einem Online-Portal für Second-Hand-Kleidung ein Kleidungsstück. Nach dem Kauf erhielt sie eine Mail, in der sie aufgefordert wurde, ihren PayPal-Account zu verifizieren. Der Aufforderung kam die 46-Jährige nach. Kurz darauf änderten Unbekannte ihr PayPal-Passwort und buchten Geld von ihrem Konto ab. Die Reichshoferin ließ ihr Konto sperren und erstattete Anzeige. Diese Masche gehört in die große Rubrik "Phishing". Über betrügerische E-Mails, die als Nachrichten bekannter Online-Händler oder Zahlungsdienstleister getarnt sind, gelangen die Kriminellen an sensible Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummern. Die Polizei appelliert deshalb an alle Nutzer von Online-Verkaufsportalen, bereits die Kommunikation nur über die Online-Plattform abzuwickeln. Man sollte sich nicht auf Mails oder Messenger-Nachrichten verlagern. Klicken Sie nicht auf Links in E-Mails oder Nachrichten, die unaufgefordert von vermeintlichen Händlern oder Dienstleistern stammen.

