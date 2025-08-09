Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fahrzeugführerin

Geestland/Neuenwalde. Freitagmittag(08.08.2025), gegen 13:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 118 zwischen Debstedt und Neuenwalde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 59-jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste die Landesstraße in Richtung Neuenwalde, als sie mit ihrem Pkw Hyundai in einer Linksskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw touchierte einen ersten Baum, prallte gegen einen zweiten Baum und wurde über die Straße in den gegenüberliegenden Seitenraum geschleudert, wo er dann zum Stehen kam. Die schwerstverletzte Fahrzeugführerin musste von den Rettungskräften aufwendig gerettet werden und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach Abschluss der weiteren Bergungsarbeiten konnte die Vollsperrung der L118 am frühen Abend wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Sievern

Geestland/Sievern. Freitagnachmittag (08.08.2025), gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ecke Büttel / Schaafdrift im Ortsteil Sievern. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines schwarzen Ford Fiesta wollte nach rechts in die Straße Büttel abbiegen und kollidierte hier frontal mit dem Pkw Renault eines 71-jährigen Geestländers. Der Pkw des Verursachers konnte im Rahmen von weiteren Ermittlungen später in Sievern festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (04743-9280) zu melden.

