Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit hohem Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Kein Schulterblick - Unfall mit hohem Sachschaden

Geestland / Ringstedt. Der fehlende Schulterblick führte gestern Nachmittag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 128 zwischen Ringstedt und Köhlen. Ein 57-jähriger Geestländer wollte mit seinem PKW von der Landesstraße nach links abbiegen. Weil er sich nicht ausreichend über den nachfolgenden Verkehr vergewisserte, bemerkte er nicht, dass ein ihm folgender 59-jähriger Schiffdorfer bereits zum Überholen angesetzt hatte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Allerdings ist wohl auch der Schiffdorfer nicht ganz unschuldig. Ihm wirft die Polizei das Überholen trotz einer nicht eindeutigen Verkehrslage vor. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 22.000 Euro geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

