PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit hohem Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Kein Schulterblick - Unfall mit hohem Sachschaden

Geestland / Ringstedt. Der fehlende Schulterblick führte gestern Nachmittag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 128 zwischen Ringstedt und Köhlen. Ein 57-jähriger Geestländer wollte mit seinem PKW von der Landesstraße nach links abbiegen. Weil er sich nicht ausreichend über den nachfolgenden Verkehr vergewisserte, bemerkte er nicht, dass ein ihm folgender 59-jähriger Schiffdorfer bereits zum Überholen angesetzt hatte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Allerdings ist wohl auch der Schiffdorfer nicht ganz unschuldig. Ihm wirft die Polizei das Überholen trotz einer nicht eindeutigen Verkehrslage vor. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 22.000 Euro geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 10:49

    POL-CUX: diverse Verkehrsunfälle ++ Drogen und Alkohol im Straßenverkehr ++

    Cuxhaven (ots) - Fahrzeugführer kollidiert mit Baum Geestland/ Meckelstedt - Am 11.08.2025, gegen 6 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Meckelstedter Straße. Ein 22-jähriger Geestländer kam mit seinem Renault Clio aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw gegen einen Leitpfosten und ein Ortsschild gefahren ist, ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 16:56

    POL-CUX: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer

    Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven/Osten. Am 09.08.2025, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 84jähriger Fahrradfahrer aus Drochtersen den Radweg der Bundesstraße 495 in Richtung Hemmoor. In Höhe Schüttdamm querte er plötzlich die Fahrbahn der B495, vermutlich, um seinen Weg in der gegenüberliegenden Einmündung Schüttdamm fortzusetzen. Dabei übersah er den herannahenden PKW eines 24jährigen Fahrzeugführers aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren