POL-CUX: diverse Verkehrsunfälle ++ Drogen und Alkohol im Straßenverkehr ++

Fahrzeugführer kollidiert mit Baum

Geestland/ Meckelstedt - Am 11.08.2025, gegen 6 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Meckelstedter Straße. Ein 22-jähriger Geestländer kam mit seinem Renault Clio aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw gegen einen Leitpfosten und ein Ortsschild gefahren ist, kollidierte er schlussendlich mit einem Baum. Der Fahrzeugführer verletzte sich schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wohnungseinbruch bleibt im Versuchsstadium stecken

Hagen i.B. In der Zeit von Sonntag, etwa 20 Uhr., bis Montag, etwa 15 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße einzubrechen. Die Täter wollten die Kellertür aufhebeln. Als dies misslang, verließen sie den Tatort, ohne weiteren Schaden anzurichten.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Cadenberge. Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Polizei Hemmoor einen 23-jährigen Autofahrer in Westercadewisch. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest zeigte eine Beeinflussung durch Kokain und Cannabis an. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes illegaler Drogen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Loxstedt. Am 12.08.2025, um 01.45 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen PKW-Fahrer im Bereich Loxstedt-Nesse, der in Schlangenlinien und sehr langsam unterwegs war. Die Fahrweise sei so unsicher, dass das Fahrzeug bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren war. Das Fahrzeug konnte noch in Nesse durch eine Streife der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer, ein 27-jähriger Hagener, zeigte deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme beleidigte er die Polizeibeamtinnen auf sehr unflätige Weise. Somit kommt neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr noch eine wegen Beleidigung dazu.

Von der Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden

Geestland/Bad Bederkesa. Am Montagmittag kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mattenburger Straße. Ein 91-jähriger Autofahrer aus dem Land Hadeln war aus nicht geklärter Ursache auf gerader Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten PKW gefahren. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der geparkte PKW einige Meter verschoben wurde. Dennoch blieben sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

