Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 15-jährige Fahrradfahrerin von Autofahrer verletzt

Cuxhaven (ots)

15-jährige Fahrradfahrerin von Autofahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven. Eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Cuxhaven wurde gestern beim Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt. Die Jugendliche war auf dem Westerwischweg unterwegs in Richtung Sahlenburg, hinter ihr fuhr ihre Mutter, ebenfalls mit dem Fahrrad. Beide fuhren auf der Fahrbahn, da es in diesem Bereich keine Benutzungspflicht für einen Radweg gibt. Einem Autofahrer, der die beiden Fahrradfahrerinnen überholen wollte, war diese rechtliche Situation offenbar nicht bekannt. Beim Überholen schrie er die 15-jährige durch die geöffnete Seitenscheibe an, dass sie den Radweg benutzen soll. Dabei fuhr er mit seinem PKW nach rechts gegen das Fahrrad der Jugendlichen. Die 15-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um eine hellbraune oder beige Limousine gehandelt haben, das Opfer und ihre Mutter konnten das Kennzeichenfragment "CUX-LU" mit drei Ziffern ablesen. Fahrer war ein Mann. Der PKW könnte vorn rechts zwischen Radkasten und Spiegel beschädigt sein. Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 04721-5730 zu melden.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell