PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 15-jährige Fahrradfahrerin von Autofahrer verletzt

Cuxhaven (ots)

15-jährige Fahrradfahrerin von Autofahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven. Eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Cuxhaven wurde gestern beim Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt. Die Jugendliche war auf dem Westerwischweg unterwegs in Richtung Sahlenburg, hinter ihr fuhr ihre Mutter, ebenfalls mit dem Fahrrad. Beide fuhren auf der Fahrbahn, da es in diesem Bereich keine Benutzungspflicht für einen Radweg gibt. Einem Autofahrer, der die beiden Fahrradfahrerinnen überholen wollte, war diese rechtliche Situation offenbar nicht bekannt. Beim Überholen schrie er die 15-jährige durch die geöffnete Seitenscheibe an, dass sie den Radweg benutzen soll. Dabei fuhr er mit seinem PKW nach rechts gegen das Fahrrad der Jugendlichen. Die 15-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um eine hellbraune oder beige Limousine gehandelt haben, das Opfer und ihre Mutter konnten das Kennzeichenfragment "CUX-LU" mit drei Ziffern ablesen. Fahrer war ein Mann. Der PKW könnte vorn rechts zwischen Radkasten und Spiegel beschädigt sein. Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 04721-5730 zu melden.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 12:05

    POL-CUX: 2 Blutentnahmen im Straßenverkehr ++ 2 Unfälle

    Cuxhaven (ots) - Trunkenheit im Straßenverkehr Geestland/Bad Bederkesa. Am 13.08.2025, gegen 08:45 Uhr, wird der Polizei Geestland ein Mann gemeldet, der offensichtlich betrunken ist und gerade mit seinem Auto in Bad Bederkesa losfährt. Da die Zeugin auch das Kennzeichen nennen kann, wird kurze Zeit später ein 59-jähriger Geestländer durch Beamte der Polizei Geestland in seinem Opel Corsa angetroffen und ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:23

    POL-CUX: Unfall mit hohem Sachschaden

    Cuxhaven (ots) - Kein Schulterblick - Unfall mit hohem Sachschaden Geestland / Ringstedt. Der fehlende Schulterblick führte gestern Nachmittag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 128 zwischen Ringstedt und Köhlen. Ein 57-jähriger Geestländer wollte mit seinem PKW von der Landesstraße nach links abbiegen. Weil er sich nicht ausreichend über den nachfolgenden Verkehr vergewisserte, bemerkte er nicht, dass ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:49

    POL-CUX: diverse Verkehrsunfälle ++ Drogen und Alkohol im Straßenverkehr ++

    Cuxhaven (ots) - Fahrzeugführer kollidiert mit Baum Geestland/ Meckelstedt - Am 11.08.2025, gegen 6 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Meckelstedter Straße. Ein 22-jähriger Geestländer kam mit seinem Renault Clio aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw gegen einen Leitpfosten und ein Ortsschild gefahren ist, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren