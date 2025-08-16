PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ Großenhain - Beim Abbiegen auf die falsche Fahrbahn gekommen; 2 Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Am Donnerstag, den 14.08.2025, gegen 16 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw (3,5-Tonner) und einem Pkw. Der Führer des Pkw, ein 45-jähriger Beverstedter, beabsichtigte von der Großenhainer Straße nach rechts abzubiegen und kam dabei aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der dort entgegenkommende 59-jährige Bremervörder mit seinem 3,5-Tonner konnte nicht mehr ausweichen, sodass die Fahrzeuge seitlich zusammenstießen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,-EUR geschätzt. Vor Ort anwesende Rettungskräfte mussten nicht einschreiten, da sich glücklicherweise niemand verletzt hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Nicole Spielmann
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:37

    POL-CUX: Wohnungseinbruch ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Kellereinbruch

    Cuxhaven (ots) - Wohnungseinbruch Cuxhaven. In der vergangenen Nacht, zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrparteienhaus im Strichweg. Der Bewohner der Wohnung musste kurz mit seinem Hund nach draußen. Dies nutzen unbekannte Täter aus und hebelten die rückwärtige Eingangstür im Hochparterre auf. In der Wohnung durchsuchten sie ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:09

    POL-CUX: 15-jährige Fahrradfahrerin von Autofahrer verletzt

    Cuxhaven (ots) - 15-jährige Fahrradfahrerin von Autofahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen Cuxhaven. Eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Cuxhaven wurde gestern beim Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt. Die Jugendliche war auf dem Westerwischweg unterwegs in Richtung Sahlenburg, hinter ihr fuhr ihre Mutter, ebenfalls mit dem Fahrrad. Beide fuhren auf der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:05

    POL-CUX: 2 Blutentnahmen im Straßenverkehr ++ 2 Unfälle

    Cuxhaven (ots) - Trunkenheit im Straßenverkehr Geestland/Bad Bederkesa. Am 13.08.2025, gegen 08:45 Uhr, wird der Polizei Geestland ein Mann gemeldet, der offensichtlich betrunken ist und gerade mit seinem Auto in Bad Bederkesa losfährt. Da die Zeugin auch das Kennzeichen nennen kann, wird kurze Zeit später ein 59-jähriger Geestländer durch Beamte der Polizei Geestland in seinem Opel Corsa angetroffen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren