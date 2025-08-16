Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ Großenhain - Beim Abbiegen auf die falsche Fahrbahn gekommen; 2 Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Am Donnerstag, den 14.08.2025, gegen 16 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw (3,5-Tonner) und einem Pkw. Der Führer des Pkw, ein 45-jähriger Beverstedter, beabsichtigte von der Großenhainer Straße nach rechts abzubiegen und kam dabei aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der dort entgegenkommende 59-jährige Bremervörder mit seinem 3,5-Tonner konnte nicht mehr ausweichen, sodass die Fahrzeuge seitlich zusammenstießen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,-EUR geschätzt. Vor Ort anwesende Rettungskräfte mussten nicht einschreiten, da sich glücklicherweise niemand verletzt hat.

