POL-CUX: Polizeibericht aus dem Landkreis Cuxhaven

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Geestland/Elmlohe. Am 16.08.2025, gegen 09:45 Uhr, hat sich auf der Kreisstraße 62, zwischen Elmlohe und Kührstedt, ein Verkehrsunfall zum Nachteil einer land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschine und eines Pkws ereignet. Dabei sei durch einen dunklen Volkswagen Polo mit amtlichen Kennzeichen aus dem Landkreis Cuxhaven auf der Fahrbahn befindlicher Rollsplitt aufgewirbelt worden, welcher gegen einen entgegenkommenden Ackerschlepper und einen Pkw prallte. Insgesamt wird ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro verursacht. Der Unfallverursacher habe die Straße in Fahrtrichtung Elmlohe mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit (bei erlaubten 30 km/h in Verbindung mit entsprechenden Warnzeichen) befahren und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und/oder Fahrzeugführer geben kann, möge sich bei dem Polizeikommissariat in Geestland unter der 04743-9280 melden.

Garage aufgebrochen: Pedelecs entwendet

Schiffdorf-Spaden. In der Nacht vom 15. auf den 16.08.2025, zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr, riss die unbekannte Täterschaft so stark an einem Garagentor im Meersenweg in Schiffdorf-Spaden, sodass die Verriegelung nicht hielt und das Tor geöffnet werden konnte. Aus der Garage, diese gehört zu einer freistehenden Garagenreihe eines Mehrfamilienhauses, entwendet die Täterschaft anschließend zwei Pedelecs (sog. E-Bikes) im Gesamtwert von ca. 2500 EUR. Weiteres ist zu den Pedelecs derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf unter der Rufnummer 04706/948-0.

Zwei Fahrer alkoholisiert mit PKW unterwegs

Schiffdorf. Zunächst wurde am 16.08.2025, gegen 22:30 Uhr, durch Zeugen ein möglicherweise alkoholisierter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw in der Feldstraße gemeldet. Durch die Polizeibeamten konnte der 51-jährige Pkw-Fahrer aus Beverstedt an dessen Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Bei diesem konnte im Rahmen der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 0,7 Promille festgestellt werden. Bei der Person musste eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am 17.08.2025, gegen 03:00 Uhr, wurde durch Polizeibeamte in Schiffdorf-Sellstedt ein Pkw und dessen Fahrzeugführer in der Schiffdorfer Straße angetroffen und kontrolliert. Der 45-jährige aus Geestland fuhr mit dem Pkw, obwohl er offensichtlich deutlich alkoholisiert war. Es konnten klare Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit erlangt werden. Bei dem nunmehr Beschuldigten in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr musste daher eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden. Zudem stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz eines Führerscheines war. Daher wurde weiterhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Unfall zwischen Pedelec und E-Scooter - Eine Person verletzt

Loxstedt-Lahnhausen. Am 16.08.2025, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich in der Straße Welle ein Verkehrsunfall zwischen einer 14-jährigen E-Scooterfahrerin aus Loxstedt sowie einer 71-jährigen Pedelecfahrerin aus Bremerhaven. Beide kamen sich auf dem Radweg entgegen, als die E-Scooterfahrerin aus Unachtsamkeit mit der Fahrerin des Pedelec zusammenstieß. Hierdurch wurde die 71-jährige leicht verletzt und musste vorsorglich einer Klinik zugeführt werden. An den Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

